Гуакамоле: ацтекское ругательство или модная еда

Гуакамоле – не только московский гастрономический тренд: мексиканское блюдо давно покорило мир. Рассказываем, что это такое, с чем его едят и где искать гуакамоле в Москве.

Что это?

Холодная закуска, но чаще гуакамоле называют все-таки соусом. Основные ингредиенты: авокадо, помидоры, кинза и сок лайма, добавки и приправы – по вкусу.

Откуда оно взялось?

Это блюдо мексиканской кухни с ацтекскими корнями. Само слово "гуакамоле" происходит от ahuaca-mulli, что с языка коренного народа Мексики переводится как "авокадо-соус". Первыми это блюдо открыли испанские конкистадоры в начале XVI века, когда приплыли сюда в поисках золота. А заодно заклеймили гуакамоле "маслом бедняков": уже тогда знали, что авокадо – это очень питательно.

Это полезно?

Да, за счет авокадо. Во фрукте (да, это не овощ) есть лютеин, необходимый сетчатке глаза, антиоксидант глютатион – профилактика склероза, рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы, витамин E и олеиновая кислота, помогающая предотвратить рак груди. Также авокадо содержит калий, железо, магний и медь, а это все очень полезно для костей и нервов. Как бонус – фрукт помогает производить "гормон счастья" – серотонин. Кстати, авокадо внесли в Книгу рекордов Гиннесса в 1998 году как самый питательный фрукт в мире.

С чем его едят?

Чаще всего с кукурузными чипсами – начос или хлебом, но на самом деле гуакамоле можно есть с любыми мексиканскими блюдами (и не только), например, фахитас – микс из мяса и овощей в лепешке тортиллас, сюда гуакамоле добавляют в качестве соуса. Также закуска отлично подходит к мясу птицы, свежим и тушеным овощам, рису, морепродуктам, особенно креветкам и кальмарам. А вообще – попробуйте заменить любой соус (даже майонез и кетчуп) на гуакамоле: даже если не понравится, будет гораздо полезнее.

Гуакамоле можно сделать дома?

Легко. Вот один из рецептов:

Берем: половину пучка кинзы, 2 зубчика чеснока, соль по вкусу, 1 помидор, 5 авокадо, 3 столовых ложки лимонного сока, репчатый лук (можно половинку).

Как готовить: выдавить чеснок, смешать его с щепоткой соли (лучше вилкой). Лук, помидор и кинзу мелко-мелко нарезать до состояния пюре. Дальше переходим к авокадо: из каждого достать косточку, а из мякоти сделать пюре. Совет: подавать сразу, гуакамоле лучше не "отстаиваться".

Этот рецепт близок к оригиналу, но если любите экспериментировать, добавьте ингредиенты на свой вкус, например, слабосоленого лосося или мелко нарезанных креветок. Некоторые фанаты современной кухни даже смешивают гуакамоле с майонезом.

В каких московских ресторанах искать?

Гуакамоле редко подают как самостоятельное блюдо, все-таки это соус (реже – закуска). Отдельно мексиканский деликатес подают в "Кофемании" (обойдется в 530 рублей) или в ресторане "Аруба", здесь соус из авокадо с добавлением сока лайма и специями подается с чипсами (всего 330 рублей). А в Larionov Grill&Bar в меню есть начос с курицей, халапеньо, гуакамоле, чеддером, сметаной и кинзой. Как дополнительный "ингредиент" гуакамоле встречается много где: в Meatless попробуйте мексиканский бургер с говядиной, халапеньо и гуакамоле, в Bottoms Up идите за кесадильей с курицей, мексиканской сальсой и гуакамоле, а в баре "Винный Базар. Соседи" в меню есть вафли с креветками, скрамблом и гуакамоле.