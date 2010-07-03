Трамп направил военных на границу с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты направили военных на границу с Мексикой. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Недавно мексиканские солдаты наставили пистолеты на наших солдат национальной гвардии", – подчеркнул Трамп в своем сообщении. Американский лидер предположил, что это было сделано "в качестве отвлекающего тактического приема для тех, кто занимается контрабандой наркотиков на границе".

"Лучше, чтобы такое больше не повторялось!" – предупредил Трамп. "Сейчас мы направляем на границу вооруженных военнослужащих", – отметил он.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 апреля 2019 г.

По мнению Трампа, власти Мексики прилагают слишком мало усилий для задержания и возвращения в страну нелегальных мигрантов, которые пытаются перебраться в США.

Ранее американский лидер подтвердил намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если она не будет бороться с прибывающими мигрантами. После заявлений Трампа в США подорожали авокадо. В частности, цена сорта Хасс за один день подскочила до 20 долларов за 10-килограммовый ящик. По словам экспертов, если Трамп выполнит угрозу, то стоимость фрукта может вырасти еще в два или в три раза.

Ранее сообщалось, что президент США требует от парламента выделить более пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Против выступили демократы, которые считают такие затраты необоснованными.