Трамп направил военных на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты направили военных на границу с Мексикой. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Недавно мексиканские солдаты наставили пистолеты на наших солдат национальной гвардии", – подчеркнул Трамп в своем сообщении. Американский лидер предположил, что это было сделано "в качестве отвлекающего тактического приема для тех, кто занимается контрабандой наркотиков на границе".

"Лучше, чтобы такое больше не повторялось!" – предупредил Трамп. "Сейчас мы направляем на границу вооруженных военнослужащих", – отметил он.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!