Трамп направил военных на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты направили военных на границу с Мексикой. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
"Недавно мексиканские солдаты наставили пистолеты на наших солдат национальной гвардии", – подчеркнул Трамп в своем сообщении. Американский лидер предположил, что это было сделано "в качестве отвлекающего тактического приема для тех, кто занимается контрабандой наркотиков на границе".
"Лучше, чтобы такое больше не повторялось!" – предупредил Трамп. "Сейчас мы направляем на границу вооруженных военнослужащих", – отметил он.
Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!
По мнению Трампа, власти Мексики прилагают слишком мало усилий для задержания и возвращения в страну нелегальных мигрантов, которые пытаются перебраться в США.
Ранее американский лидер подтвердил намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если она не будет бороться с прибывающими мигрантами. После заявлений Трампа в США подорожали авокадо. В частности, цена сорта Хасс за один день подскочила до 20 долларов за 10-килограммовый ящик. По словам экспертов, если Трамп выполнит угрозу, то стоимость фрукта может вырасти еще в два или в три раза.
Ранее сообщалось, что президент США требует от парламента выделить более пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Против выступили демократы, которые считают такие затраты необоснованными.
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