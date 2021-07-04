Судно Ever Given покинет Суэцкий канал 7 июля

Фото: ТАСС/AP

Контейнеровоз Ever Given, который в марте сел на мель в Суэцком канале, покинет его 7 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию канала.

"Администрация Суэцкого канала приглашает посетить праздничную церемонию по случаю подписания договоренности об урегулировании спора с компанией-владельцем судна в среду, 7 июля <...> Программа включает отбытие судна с места празднования", – говорится в приглашении на церемонию подписания договоренности между администрацией канала и владельцем судна об урегулировании спора о компенсации.

24 марта один из крупнейших контейнеровозов Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. По предварительным оценкам, судно сбилось с курса из-за сильного ветра и песчаной бури. Операция по снятию контейнеровоза с мели завершилась лишь 29 марта. Судно удалось сдвинуть благодаря работам по углублению дна.