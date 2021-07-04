Американка съела 30 хот-догов за 10 минут

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В Нью-Йорке в честь Дня независимости США состоялся традиционный конкурс по поеданию хот-догов. Победа досталась американке Мишель Леско, которая съела 30 сосисок за 10 минут. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Леско не смогла побить мировой рекорд своей соотечественницы Мики Судо, которой удалось съесть за это же время 48 с половиной штук хот-догов. Судо была победительницей среди женщин с 2014 года. В этот раз она не смогла принять участие в конкурсе из-за беременности.

Второе место досталось Саре Родригес, которая съела 24 хот-дога, третье – женщине, съевшей 18 сосисок.

Впервые состязание состоялось в 1916 году. Тогда ирландец Джим Маллен съел 13 сосисок за 12 минут. Среди женщин конкурс стали проводить с 2011 года.

Ежегодно мероприятие проводится около закусочной Nathans Famous в Бруклине.

В прошлом году американец Джоуи "Челюсти" Честнат съел 75 хот-догов за 10 минут. Он также принял участие в соревновании по поеданию хот-догов Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest. Таким образом, Честнат побил мировой рекорд в этой дисциплине.

