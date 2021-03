Утерянное стихотворение Владимира Набокова обнаружили в США

Фото: AP Photo

В США найдено утерянное стихотворение Владимира Набокова под названием "The Man of To-Morrow’s Lament" ("Сетование Человека Будущего") о влюбленном Супермене, сообщает The Guardian.

Стихотворение обнаружил автор книги "Прочтение Набокова" (2019) Андрей Бабиков в одной из папок в библиотеке редких книг Йельского университета. Предположительно произведение было написано летом 1942 года.

Сейчас стихотворение опубликовано на портале TLS, прочитать его могут только оформившие платную подписку пользователи. На русском языке его обещают опубликовать летом этого года.

Ранее россияне выбрали лучших поэтов мира. Величайшими поэтами мира они назвали Александра Пушкина (78%), Михаила Лермонтова (43%) и Сергея Есенина (37%).

Самыми известными произведениями Пушкина оказались "Евгений Онегин" (40%), "Руслан и Людмила" (32%), "Капитанская дочка" (22%) и "Сказка о царе Салтане" (21%).