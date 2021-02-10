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Культура

10:49

Google выпустил дудл в честь дня рождения Бориса Пастернака

культура технологии

Фото: google.ru

Поисковая система Google разместила на стартовой странице дудл в честь дня рождения Бориса Пастернака.

"Создавая праздничный дудл, художник вдохновился одним из самых атмосферных стихотворений Бориса Пастернака "Февраль. Достать чернил и плакать", – говорится в пресс-релизе компании.

Пастернак родился 10 февраля 1890 года в Москве. Он является автором стихотворений "Во всем мне хочется дойти до сути", "Зимняя ночь" и "Монолог Гамлета".

В 1958 году он был награжден Нобелевской премией по литературе за роман "Доктор Живаго", который вышел в свет сначала в Италии в 1957 году, а затем в Нидерландах, Великобритании и США.

В августе 2019 года экс-министр культуры Владимир Мединский подарил режиссеру Квентину Тарантино в Москве факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака "Близнец в тучах", выпущенное в 1913 году. Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.

"Достать чернил и плакать" предложил Google в День рождения Пастернака

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