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Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве до 11:00 по московскому времени 5 марта, сообщает ТАСС.

При этом четыре аэропорта страны смогут принимать и отправлять коммерческие рейсы в ограниченном режиме. Речь идет об авиаузлах, расположенных в Пешаваре, Кветте, Карачи, Исламабаде.

Воздушное пространство Пакистана временно закрыли по соображениям безопасности 27 февраля из-за напряженности с Индией. Затем запрет неоднократно продлевался. Последний должен был истечь 4 марта.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились в начале прошлой недели. Группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков одной из группировок на пакистанской территории. В ответ Исламабад поднял свои истребители, которые нарушили границу в районе спорного штата Джамму и Кашмир. В конфликте потери понесли обе стороны.

Управление гражданской авиации Пакистана (CAA) заявило, что воздушное пространство страны закрыто для коммерческих рейсов. Пакистан также приостановил внутренние рейсы в Исламабад, Лахор, Мултан, Фейсалабад и Сиалкот. В свою очередь, в Индии закрыли пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар.

Из-за запрета на полеты российские перевозчики заявили об изменении маршрутов и увеличении времени полетов в популярные у туристов страны Азии. В страны Юго-Восточной Азии транзитом через Пакистан летают "Аэрофлот", "Россия", AZUR air, NordWind, iFly, в основном чартерными рейсами.

Последовали задержки рейсов. Только 28 февраля на несколько часов задержали вылет самолетов из Шереметьева в Пекин, Шанхай и Бангкок, а также из Пхукета и Дели в московский аэропорт. Как заявили в АТОР, увеличится продолжительность полета в Таиланд, Вьетнам, Индию, Шри-Ланку, Бали, так как меняются маршруты. Авиакомпании будут использовать альтернативные пути. Возможно, потребуются промежуточные посадки самолетов для дозаправки.