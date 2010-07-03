Германия увидела угрозу для России в Китае

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В Минобороны Германии призвали включить Пекин в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Китайские ракеты могут представлять угрозу для России, заявила глава немецкого военного ведомства Урсула фон дер Ляйен в интервью журналу Focus.

По словам министра, территория России находится в зоне поражения китайских ракет средней дальности. В этой ситуации Москве выгодно привлечь Пекин к участию в ДРСМД, пояснила фон дер Ляйен. Она также добавила, что отношения с Китаем могут строиться только на интенсивном диалоге.

СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году. В рамках соглашения Москва к июню 1991 года уничтожила 1846 ракетных комплексов, а Вашингтон – 846.

После взаимных обвинений в нарушении договора президент США Дональд Трамп в феврале 2019 года объявил о выходе из ДРСМД. Владимир Путин, в свою очередь, заявил о зеркальном ответе на действия Вашингтона, отметив, что все предложения России по разоружению "остаются на столе и двери открыты". В ФРГ призвали Россию "спасти договор" до окончания шестимесячного срока, отведенного на выход из ДРСМД.