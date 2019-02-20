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16:01

Послание Путина не повлияло на позицию Берлина по ДРСМД

власть политика за рубежом

16:01

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Заявления Владимира Путина, сделанные во время послания Федеральному собранию, не заставят Берлин изменить позицию по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя немецкого МИД Марию Адебар.

Германия по-прежнему призывает РФ соблюдать ДРСМД. Адебар подчеркнула, что этот посыл повторяется месяцами. "Разоружение – это основной принцип, и речь должна идти о том, чтобы соблюдать договоры", – заявила она.

Похожую точку зрения выразила и официальный представитель правительства Ульрике Деммер. По ее словам, правительство ФРГ призывает Россию "спасти договор". Она добавила, что сделать это можно до окончания отведенного шестимесячного срока.

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин обвинил США в использовании надуманных обвинений в адрес РФ, чтобы выйти из ДРСМД. Глава государства отметил, что Штаты прямо и грубо нарушили положения ДРСМД, запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и в Польше пусковые установки.

власть политика за рубежом

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