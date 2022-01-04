Экс-депутат Рады заявил, что команда Зеленского вызывает у украинцев стыд

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Фото: depositphotos/palinchak
Политическая команда, которую привел во власть президент Украины Владимир Зеленский, вызывает у жителей страны стыд за нацию, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
"Украина – это не Зеленский, не Порошенко и не Янукович. Но, к сожалению, судят по ним нас. И по тем, кого Зеленский привел в парламент. Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию. Да, ну стыдно ведь", – приводит его слова РИА Новости.
Политик подчеркнул, что хотел бы видеть во власти действительно лучших представителей народа Украины.
Ранее Мураев заявил, что у Соединенных Штатов есть агенты влияния в парламенте, Национальном банке и правоохранительных органах Украины.
Он также заявил, что Киев находится в зависимости от МВФ. В случае выхода из облигаций инвесторов, Украину, по мнению Мураева, ждет мгновенный дефолт.
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