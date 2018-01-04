Выдворение журналистов из Латвии прокомментировали в МИД РФ

4 января, 16:36
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Россия просит неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать оценку действиям Латвии, выславшей корреспондентов телеканалов ВГТРК и "ТВ Центр". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Москва также привлечет к инциденту профильные международные институты.
"Совершенно очевидно, что латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ", – цитирует дипломата РИА Новости.
По словам Захаровой, Рига грубо нарушает международные обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения и пренебрегает актами ООН, ОБСЕ и Совета Европы.
Она также отметила, что во Франции планируется ужесточить контроль за социальными сетями, а президент страны Эммануэль Макрон тоже препятствует работе российских СМИ.
Ранее сообщалось, что из Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву, обвинив ее в угрозе национальной безопасности. Ее супруг, журналист телекомпании "ТВ Центр" Анатолий Курлаев также сообщал, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и намерены выслать из страны. Он сослался на продемонстрированные ему документы. В них сказано, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.
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