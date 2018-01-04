Журналистку ВГТРК Ольгу Курлаеву выдворили из Латвии

4 января, 16:11
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Власти Латвии выдворяют из страны журналистку ВГТРК Ольгу Курлаеву. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Журналистку обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии, она должна покинуть страну в течение суток.
Во вторник в Риге был задержан ее супруг, сотрудник ТВЦ Анатолий Курлаев. Его уже депортировали в Россию. Он находился там в частной поездке. При задержании ему сообщили, что он является персоной нон-грата в Латвии с 2015 года.
После этого в МИД России заявили, что притеснения журналистов в странах Балтии демонстрируют, чего на практике "стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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