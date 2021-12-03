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В мире

14:10

В Сети высмеяли рождественскую елку в центре Лондона

за рубежом

Фото: AP Photo/Matt Dunham

Пользователи Twitter раскритиковали рождественскую елку на Трафальгарской площади в Лондоне, которая считается главным праздничным деревом в Британии, сообщает Evening Standard.

По данным издания, дерево, подаренное Норвегией по давней традиции, привлекло внимание общественности из-за недостатка веток.

В соцсетях появилось множество фотографий елки, сделанных как ночью, так и днем.

"Черт возьми, оно что, воевало?" – написал один из пользователей.

Кто-то предположил, что остальная часть дерева застряла в порту в Роттердаме из-за бумажной волокиты. Некоторые пользователи предположили, что это послание от Норвегии, которая таким образом проявляет свою нелюбовь.

К дискуссии присоединился мэр Лондона Садик Хан. Он лично осмотрел елку и заявил, что она ему понравилась.

Рождественская елка на Трафальгарской площади устанавливается с 1947 года.

В России главную новогоднюю елку срубят 14 декабря 2021 года. Дерево отправят на Соборную площадь Московского Кремля. Согласно требованиям, она должна быть не менее 25 метров высотой, а возрастом – не более 120 лет.

В этом году Соборную площадь украсит 90-летняя ель, найденная в Щелкове. Ее высота – около 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, а размах нижних ветвей – порядка 10 метров.

Главную елку России выбирают сразу по нескольким параметрам: форме, объему хвои, состоянию лап и внешнему виду. Еще одним критерием является место, где растет дерево. К ели должен быть легкий подъезд для техники.

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