Первые случаи заражения штаммом "Омикрон" выявлены в Нью-Йорке

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Фото: depositphotos/haveseen
Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксированы в Нью-Йорке. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио, передает РИА Новости.
По данным местных властей, речь идет о пяти обнаруженных случаях новой мутации.
"У нас новая ситуация. Мы многого не знаем об "Омикроне", – заявил градоначальник на пресс-конференции.
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул попросила граждан соблюдать масочный режим в помещениях, а также избегать скопления людей. Кроме того, она призвала жителей привиться или пройти вакцинацию бустерными дозами.
Ранее в США фиксировали первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса.
Сообщалось, что носитель вернулся из путешествия по южной Африке. При этом положительный тест он сдал в Калифорнии.
Позднее главный инфекционист США заявил, что штамм "Омикрон" сопротивляется действию вакцин. Специалист также допустил, что мутация способна легче передаваться.
Сингапур и Финляндия подтвердили первые случаи нового штамма коронавируса
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