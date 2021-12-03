Итальянец пришел на вакцинацию от коронавируса с фальшивой рукой – СМИ

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
50-летний житель итальянского города Биелла предпринял попытку обмануть сотрудников центра вакцинации от коронавируса. Для этого он пришел на процедуру с силиконовой накладкой на плече, сообщает газета la Stampa.
В материале отмечается, что цвет и структура материала фальшивой руки сильно напоминали настоящую кожу. При этом медсестра все равно попросила обманщика обнажить руку полностью.
После раскрытия обмана мужчина попросил сотрудницу не сообщать о случившемся. Местное управление здравоохранения намерено передать информацию об инциденте в прокуратуру.
Ситуацию прокомментировали президент региона Альберто Чирио и областной министр по вопросам здравоохранения Луиджи Икарди. Они заявили, что речь идет о серьезном нарушении, неприемлемом в условиях пандемии.
Ранее житель Уфы прошел в торговые центры по QR-кодам от чипсов, квитанций за ЖКУ, а также от сертификата о вакцинации неизвестной женщины. На вопрос, почему так произошло, ему объяснили, что подлинность кодов якобы не имеет значения, потому что в случае чего ответственность будет нести обманувший.
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