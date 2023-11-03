В школах и детсадах Копенгагена откажутся от красного мяса – СМИ

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В школах и детских садах столицы Дании Копенгагена в следующем учебном году откажутся от красного мяса. За такое решение проголосовало большинство членов коммунального правления города, сообщает телеканал DR.

Уточняется, что детям перестанут давать говядину, баранину и телятину. Связано это с большим негативным воздействием животных на климат, добавил DR.

Член собрания по делам детей и молодежи Расмус Стеенбергер считает, что отказаться от красного мяса сейчас необходимо. По его словам, они сделают все, чтобы изменить пищевые привычки детей. Тем не менее достигнутый баланс позволяет сохранить возможность вновь включить мясо в рацион, сказал он.

Также в сентябре 2023 года отказались от мяса для детей в детсадах, школьной продленке и досуговых учреждениях в столице Норвегии Осло. Решение приняли, чтобы улучшить здоровье населения, а также сократить количество непрямых выбросов газов от животных, усиливающих парниковый эффект и вредящих климату и обществу. Согласно плану, Осло к 2025 году планирует сократить потребление мяса в два раза и увеличить долю растительной пищи в рационе граждан.

Ранее педиатр Ильмира Шарипова заявила об опасностях веганства для детей. По ее словам, в таком рационе отсутствует важный для роста и развития белок. Также веганство может спровоцировать дефицит железа в организме ребенка, указала педиатр.

Она сказала, что железо есть и в растительной пище, однако хорошо усваивается только гемовое железо, которое присутствует в красном мясе и субпродуктах.

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