Диетолог посоветовала уменьшить потребление красного мяса людям после 50 лет

Фото: 123RF/fuzullhanum

Людям после 50 лет следует меньше употреблять красное мясо, заявила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт отметила, что совсем отказываться от белка нельзя, поскольку его недостаток может ускорить старение кожи. Специалист рекомендовала перейти на мясо курицы, индейки или перепелки, поскольку это будет более легкий белок.

"Помимо диетического мяса, рекомендую есть больше рыбы и морепродуктов, которые содержат большое количество омеги-3. Жирные кислоты нормализуют нервную деятельность, положительно влияют на память и внимание", – подчеркнула диетолог.

Писарева также посоветовала обратить внимание на кисломолочные продукты, в которых содержится кальций. По ее словам, он способен предотвратить ломоту в костях и суставах. Если человек страдает от непереносимости лактозы, альтернативным вариантом может быть соевое молоко, добавила нутрициолог.

После 50 лет кофе и чай стоит заменить на обычную воду, рекомендовала Писарева. По ее словам, она способствует улучшению пищеварения. Эксперт объяснила, что с возрастом люди перестают испытывать жажду и могут легко довести организм до обезвоживания, в результате чего здоровью наносится вред.

Ранее ученые из Японии провели исследование, в ходе которого определили, сколько свежих фруктов и овощей нужно употреблять для продления жизни. Для этого специалисты проанализировали данные 95 тысяч пациентов.

Выяснилось, что у тех, кто ежедневно съедает не менее 300 граммов овощей и 140 граммов фруктов, в отличие от остальных, на 8–9% ниже риск смерти.



Эксперты рассказали москвичам, как выбрать самые свежие клубни картофеля для запекания