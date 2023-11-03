Верховный суд Алабамы принял решение казнить заключенного при помощи азота

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Верховный суд Алабамы разрешил казнить заключенного ранее никогда не применявшимся методом с использованием газообразного азота. Об этом сообщает Fox News.

Телеканал отмечает, что генпрокуратура штата удовлетворила запрос о выдаче ордера на проведение казни Кеннета Смита, осужденного за заказное убийство женщины, которое он совершил в 1988 году. Смит вместе с сообщником убили Элизабет Сеннетт за тысячу долларов.

Сообщника мужчины казнили в 2010 году. Сам же Смит избежал казни из-за того, что врачи не смогли ввести в его организм "смертельную инъекцию".

Казнь с помощью азота разрешена в трех штатах США, но никогда не применялась на практике до этого. Предполагается, что заключенный будет дышать только азотом, что спровоцирует гипоксию и затем безболезненную смерть.

С ноября 2022 года в Алабаме не применялись смертные казни посредством инъекции после нескольких неудачных попыток исполнения такого наказания. Тем не менее уже в июле этого года, после завершения проверки системы исполнения казней, их было решено возобновить.

