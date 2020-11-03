Украинцы теперь смогут поменять отчество

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Верховной радой Украины был принят законопроект, который разрешает гражданам менять отчество. Данное решение приняли на заседании, сообщает РИА Новости.
3 ноября решение поддержали 259 парламентариев (необходимый минимум – 226 голосов).
"Действующее на сегодняшний день законодательство Украины относительно свободно позволяет физическому лицу менять имя или фамилию", – уточняется в пояснительной записке законопроекта.
В результате благодаря принятому законопроекту у украинцев, которые достигли 16 лет, будет право сменить фамилию, имя и отчество. Ко всему прочему, поменять паспортные данные могут жители страны, достигшие 14 лет, если родители или попечители дали разрешение.
Ранее премьер Украины назвал вероятной отмену пенсий в стране через 15 лет. Денис Шмыгаль заявил, что страна может столкнуться с нехваткой средств на эти цели.