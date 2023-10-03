Мужчина подал иск против Илона Маска за клевету в соцсети X

Фото: ТАСС/AP/Michel Euler

Житель Калифорнии подал иск о клевете против бизнесмена Илона Маска. Он считает, что предприниматель продвигал в соцсети X (ранее Twitter) ложные сообщения, обвиняющие истца в причастности к ультраправому движению. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, 22-летний Бенджамин Броди хочет добиться компенсации в размере одного миллиона долларов. Как пишет агентство, в июне в соцсети опубликовали видео столкновений во время фестиваля представителей ЛГБТ в Орегоне. Тогда некоторые протестующие были одеты как участники ультраправого движения Proud Boys.

Отдельные пользователи заметили, что один из участников был похож на Броди. Раньше молодой человек говорил, что хочет работать в правительстве, из-за чего возникли подозрения, что он является агентом спецслужб.

В иске отмечается, что Маск активно участвовал в обсуждении случившегося, в результате чего распространилась клевета о Броди, который из-за этого подвергся нападкам. Бизнесмен же прокомментировал один из постов с Броди как "операцию под чужим флагом".

Ранее сообщалось, что Верховная рада обвинила Маска в пророссийской пропаганде из-за его шутки в сторону украинского президента Владимира Зеленского, опубликованной в соцсети Х. Предприниматель посредством мема высмеял политика за выпрашивание денег.

Парламент не стал отмалчиваться и выложил похожую картинку с прифотошопленным лицом Маска, сопроводив изображение обвинением.