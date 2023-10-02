Илон Маск обвинил Трюдо в попытке подавить свободу слова в Канаде

Фото: AP/dpa-Zentralbild POOL/Patrick Pleul

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытается подавить свободу слова в стране.

Таким образом Маск отреагировал на новость о новых нормах, введенных властями Канады, по которым стриминговые сервисы с годовым доходом от 10 миллионов канадских долларов, обязаны пройти официальную регистрацию в правительстве и предоставить ряд данных. У некоторых сервисов также потребуют информацию о подписках и контенте.

"Трюдо пытается подавить свободу слова в Канаде. Позор", – написал Илон Маск на своей странице в соцсети X.

Ранее Илон Маск прокомментировал заявление Джастина Трюдо, который назвал публикации о приглашении нациста в парламент Канады российской пропагандой. Предприниматель выразил сомнения в справедливости обвинений в адрес РФ в дезинформации.

До этого Маск сообщил, что компания X будет ежемесячно взимать деньги с пользователей платформы. По словам бизнесмена, такое решение в первую очередь направлено на борьбу с армиями ботов.