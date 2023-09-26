Маск выразил сомнения в справедливости обвинений в адрес РФ в дезинформации

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Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который назвал публикации о приглашении нациста в парламент Канады российской пропагандой.

"Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией", – написал Маск в соцсети X.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский побывал Канаде. Там он посетил заседание парламента, куда в числе прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Спикер палаты общин Энтони Рота представил его как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".

Однако Хунка оказался бойцом дивизии СС "Галичина". Ее формировали из украинских националистов и не только. Она воевала против Красной армии и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

После этого Рота извинился за приглашение нациста в парламент. Лидер оппозиции Пьер Пуальевр потребовал, чтобы персональные извинения принес и Трюдо. Зеленский инцидент не прокомментировал.

В ООН, комментируя ситуацию, выступили против прославления нацистов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отношение Оттавы к памяти о событиях Второй мировой войны "возмутительно неряшливым".

Новости мира: в Канаде премьера призвали извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС