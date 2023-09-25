"Это позорный день": как мир отреагировал на чествование нациста в Канаде

Заседание канадского парламента, на котором 22 сентября выступал президент Украины Владимир Зеленский, закончилось скандалом. На мероприятие пригласили 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина". Его под аплодисменты собравшихся представили как борца за независимость Украины в годы Второй мировой войны. Рассказываем, как общественность отреагировала на чествование нациста.
Аплодисменты для нациста
В пятницу, 22 сентября, состоялось заседание парламента Канады, где выступил украинский президент Владимир Зеленский. На мероприятие пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как ветерана, "сражавшегося за независимость Украины против русских". Спикер Палаты общин Энтони Рота назвал его украинско-канадским "героем". Ярославу Хунке аплодировали все собравшиеся, в том числе Зеленский вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. При этом выяснилось, что "герой" служил в 1-й украинской дивизии, также именуемой СС "Галичина".
Позднее Энтони Рота взял на себя ответственность за инцидент. Спикер Палаты общин заявил, что лично пригласил Ярослава Хунку, тогда как якобы ни украинская сторона, ни канадская не знали ничего о его биографии.
Офис Джастина Трюдо назвал правильным решение парламентария извиниться и взять на себя всю ответственность. Однако лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал от премьер-министра "не перекладывать вину на других". Он уверен, что Трюдо обязан лично попросить прощения.
Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что после случившегося канадской стороне будет направлена нота с требованием разъяснений. По его мнению, приглашение нациста не является ошибкой. В Кремле также прокомментировали чествование украинского эсэсовца, отметив, что подобная ситуация "возмутительна".
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедшее в канадском парламенте пока является фарсом, "но все идет к глобальной катастрофе и трагедии, потому что Запад заигрался в Зеленского". С осуждением выступил и постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов. По его словам, "это позорный день для Канады и ее истеблишмента".
"Ожидаем содержательных извинений"
Появление украинского нациста в парламенте вызвало серьезную обеспокоенность у Еврейской общины Канады.
"Мы ожидаем содержательных извинений. Парламент должен извиниться перед всеми канадцами за это безобразие и дать подробное объяснение того, как такое вообще могло произойти в центре канадской демократии", – заявил глава канадского отделения одной из наиболее старейших еврейских общественных организаций "Бней-Брит" Майкл Мостин.
Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский, в свою очередь, также потребовал извинений после инцидента. Он напомнил, что СС "Галичина" несет ответственность за смерти множества поляков и евреев.
Извинений от канадской стороны ждут и в Белоруссии. "Требуем от международных и общественных организаций, объединений и фондов памяти жертв Второй мировой войны дать надлежащую правовую и моральную оценку данному инциденту. Ждем официальных извинений руководства Канады", – говорится в заявлении МИД Белоруссии.
Негодование высказывают и множество пользователей соцсетей. Некоторые отмечают, что удивляться нечему, поскольку "в Канаду после войны сбежало огромное количество фашистов". Комментаторы также подчеркивают, что у преступлений нацистов не существует срока давности, и требуют наказать 98-летнего украинского нациста.
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