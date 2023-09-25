"Это позорный день": как мир отреагировал на чествование нациста в Канаде

Заседание канадского парламента, на котором 22 сентября выступал президент Украины Владимир Зеленский, закончилось скандалом. На мероприятие пригласили 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина". Его под аплодисменты собравшихся представили как борца за независимость Украины в годы Второй мировой войны. Рассказываем, как общественность отреагировала на чествование нациста.



Аплодисменты для нациста

В пятницу, 22 сентября, состоялось заседание парламента Канады, где выступил украинский президент Владимир Зеленский. На мероприятие пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как ветерана, "сражавшегося за независимость Украины против русских". Спикер Палаты общин Энтони Рота назвал его украинско-канадским "героем". Ярославу Хунке аплодировали все собравшиеся, в том числе Зеленский вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. При этом выяснилось, что "герой" служил в 1-й украинской дивизии, также именуемой СС "Галичина".



Дивизию СС "Галичина" сформировали немецкие нацисты в 1943 году из украинских добровольцев. Она просуществовала до лета 1944 года, когда Красная армия разгромила ее в окрестностях Львова. Солдаты "Галичины" совершали военные преступления против мирных жителей, например, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая. Там были убиты более 500 человек. Нюрнбергский трибунал признал формирование преступной организацией .



Позднее Энтони Рота взял на себя ответственность за инцидент. Спикер Палаты общин заявил, что лично пригласил Ярослава Хунку, тогда как якобы ни украинская сторона, ни канадская не знали ничего о его биографии.





Энтони Рота спикер Палаты общин Канады Позже мне стала известна дополнительная информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении… Я хотел бы в первую очередь принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира. Я принимаю всю ответственность за свой поступок.

Офис Джастина Трюдо назвал правильным решение парламентария извиниться и взять на себя всю ответственность. Однако лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал от премьер-министра "не перекладывать вину на других". Он уверен, что Трюдо обязан лично попросить прощения.

Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что после случившегося канадской стороне будет направлена нота с требованием разъяснений. По его мнению, приглашение нациста не является ошибкой. В Кремле также прокомментировали чествование украинского эсэсовца, отметив, что подобная ситуация "возмутительна".





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Мы знаем, что многие западные страны, в том числе и Канада, вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны. И они ничего не знают об угрозе фашизма. Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям. И мы видим сейчас, как он практически пытается встать на ноги в центре Европы, на Украине, с чем мы и ведем непримиримую борьбу.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедшее в канадском парламенте пока является фарсом, "но все идет к глобальной катастрофе и трагедии, потому что Запад заигрался в Зеленского". С осуждением выступил и постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов. По его словам, "это позорный день для Канады и ее истеблишмента".



"Ожидаем содержательных извинений"

Появление украинского нациста в парламенте вызвало серьезную обеспокоенность у Еврейской общины Канады.

"Мы ожидаем содержательных извинений. Парламент должен извиниться перед всеми канадцами за это безобразие и дать подробное объяснение того, как такое вообще могло произойти в центре канадской демократии", – заявил глава канадского отделения одной из наиболее старейших еврейских общественных организаций "Бней-Брит" Майкл Мостин.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский, в свою очередь, также потребовал извинений после инцидента. Он напомнил, что СС "Галичина" несет ответственность за смерти множества поляков и евреев.





Витольд Дзельский посол Польши в Канаде Руководство Канады и Украины 22 сентября в Палате общин аплодировали члену дивизии СС "Галичина", печально известного военного украинского формирования времен Второй мировой войны, которое несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников! Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений.

Извинений от канадской стороны ждут и в Белоруссии. "Требуем от международных и общественных организаций, объединений и фондов памяти жертв Второй мировой войны дать надлежащую правовую и моральную оценку данному инциденту. Ждем официальных извинений руководства Канады", – говорится в заявлении МИД Белоруссии.

Негодование высказывают и множество пользователей соцсетей. Некоторые отмечают, что удивляться нечему, поскольку "в Канаду после войны сбежало огромное количество фашистов". Комментаторы также подчеркивают, что у преступлений нацистов не существует срока давности, и требуют наказать 98-летнего украинского нациста.

