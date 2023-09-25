В офисе генсека ООН осудили чествование нациста в парламенте Канады

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ООН выступает против прославления нацистов, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя приглашение ветерана СС Ярослава Хунки в парламент Канады. Об этом сообщает передает РИА Новости.

Дюжаррик отметил, что спикер палаты Канады уже принес извинения за этот инцидент.

"Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны", – добавил он, прокомментировав случай с овациями канадского парламента ветерану СС.

Ранее Associated Press опубликовало фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков говорилось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Позже спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунку. Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в контексте инцидента с нацистом в парламенте Канады назвал отношение Оттавы к памяти о событиях Второй мировой войны "возмутительно неряшливым".

О случившемся в Канаде также высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что пока это только фарс, однако в перспективе подобные инциденты могут привести к "трагедии мирового масштаба".

1-я украинская дивизия была сформирована в 1943 году. До 1945 года она носила название дивизии СС "Галиция", однако затем была выведена из состава нацистских войск. Ее бойцы сдались войскам Великобритании и США в мае 1945 года.

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