Отец Илона Маска заявил, что биография сына – неправда, а материал для пьесы

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Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил, что опубликованная ранее биография сына – неправда, а материал для пьесы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отец Илона Маска назвал биографию сына "безудержной чушью" и отметил, что бизнесмен ему обязан своим успехом и богатством.

"Всем, чем он является, он обязан мне. Я говорю это со смирением. Я сделал все, что мог. Эта книга - неправда. Это материал для пьесы. Я отправил электронное письмо автору и сообщил ему об этом", – заявил отец Маска.

Помимо этого, отец предпринимателя отметил, что ему не причинило боли, что в биографии его выставили не в самом лицеприятном свете.

"Я не злой, так почему это должно причинять мне боль? Тебе больно только в том случае, если это правда", – сказал Эррол Маск.

Биография Маска за авторством Уолтера Айзексона вышла 12 сентября.

Ранее Илон Маск заявил, что финансист Джордж Сорос и его фонд планируют уничтожить западную цивилизацию. Так американский предприниматель прокомментировал пост, в котором Сороса обвинили в эскалации миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза.