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02 октября, 13:22

Политика

Верховная рада обвинила Маска в пророссийской пропаганде из-за шутки о Зеленском

Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office

Украинская Верховная рада в своих соцсетях ответила гендиректору SpaceX и Tesla Илону Маску, который ранее посредством мема высмеял Владимира Зеленского за выпрашивание денег. Об этом пишет RT.

Парламент поделился фото в похожем стиле, в котором до этого предприниматель показал Зеленского. В украинском же варианте изображен сам Маск. Мем Рада сопроводила обвинением в распространении российской пропаганды.

Ранее Маск опубликовал в соцсетях популярный мем, на котором лицо персонажа было заменено на лицо украинского лидера. Картинку бизнесмен сопроводил подписью "Когда прошло пять минут, а ты еще ни разу не попросил миллиард помощи".

На фото подставной Зеленский выглядит напряженным, а на его лбу выступают вены.

До этого Маск сообщил, что ВСУ несут большие потери в личном составе. Вместе с этим бизнесмен раскритиковал проводимое властями Украины контрнаступление.

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