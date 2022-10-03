Пашинян заявил о невыполнении Азербайджаном обещания освободить армянских военнопленных

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Азербайджан во второй раз отказался выполнять обещание по освобождению армянских военнопленных, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Первый случай был в мае, когда в Брюсселе было дано обещание, а второй – сейчас, когда в Вашингтоне Азербайджан обязался освободить 17 армянских военнопленных до 30 сентября", – написал он в Twitter.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. По данным Еревана, военнослужащие Азербайджана совершили обстрел территории Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Отмечалось, что под обстрел попали позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атакой оказались и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.



Пашинян заявил, что на границе с Азербайджаном пострадали 135 человек

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