FT: элитный круиз сорвался из-за ареста миллионера Гугнина в США

Фото: ТАСС/IMAGO/Andreas Friedrichs

Элитный круиз со Шпицбергена, в который собирались состоятельные россияне, сорвался. Причиной для этого послужил арест криптопредпринимателя из РФ Юрия Гугнина, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

Уточняется, что французская компания Ponant отменила отплытие после ареста Гугнина в Нью-Йорке. Это произошло в июне. Россиянину вменяется нарушение санкций. Также американские правоохранители подозревают его в отмывании денег.

Как выяснили журналисты, компания бизнесмена служила в качестве платежного посредника между Ponant и российским туроператором TRVL. Именно эта организация арендовала судно для проведения круиза.

Ранее сообщалось, что в РФ из Индонезии экстрадировали мужчину, который обвиняется в торговле персональной информацией россиян. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение неприкосновенности частной жизни", "Получение взятки" и "Организация преступного сообщества". Фигурант был объявлен в международный розыск в марте 2022 года.

