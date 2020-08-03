Реставраторы приступили к восстановлению большого органа Нотр-Дама

12:22
Фото: AP/Stephane de Sakutin/Pool
В Париже реставраторы занялись восстановлением большого органа Собора Парижской Богоматери, который серьезно пострадал при пожаре в 2019 году. Об этом рассказал главный органист Нотр-Дама Оливье Латри.
"Это просто чудо, что орган уцелел при пожаре, но он полон пыли. Поэтому сначала инструмент будет подвергнут тщательной очистке, а затем уже восстановлен", – приводит ТАСС слова Латри.
Специалист отметил, что музыкальный инструмент находится в очень хрупком состоянии.
Оценка реставраторов показала, что полное восстановление органа займет порядка 4 лет.
"Нам уже пообещали, что инструмент будет готов в апреле 2024 года, поэтому мы ориентируемся на эту дату", – подчеркнул Оливье Латри.
Кроме этого, специалисты отмечают, что реставрация пройдет в несколько этапов. Инструмент разберут, затем очистят все его детали, а после соберут все части органа обратно. Внутри собора уже установили строительные леса. Благодаря им скоро демонтируют консоль с клавишами, а затем 8 тысяч труб органа.
Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года. В результате обрушились шпиль, кровля и часы собора. При этом западный фасад и две башни уцелели. В тушении огня принимали участие около 400 пожарных.
При этом главный орган собора во время пожара не пострадал.
Разборка и реставрация органа собора Парижской Богоматери начнутся 3 августа
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