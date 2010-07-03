Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о реакции Владимира Зеленского на снос бюста маршала Георгия Жукова в Харькове.

Зеленский посоветовал властям Харькова обсудить проблему с жителями города, написала Мендель на своей странице в Facebook. "Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, которые произошли 2 июня", – подчеркнула пресс-секретарь.

Как напомнила Мендель, закон Украины предписывает переименование и снос памятников советским деятелям, но для исторических персон, связанных с "изгнанием нацистов" с Украины, сделали исключение. По словам пресс-секретаря президента Украины, "закон не требует сноса памятника, но правовая коллизия, связанная с ним – так же как с переименованием проспекта – присутствует".

2 июня представители украинских националистических организаций сбросили бюст Жукова возле Дворца спорта и сбили с памятника бронзовые буквы. На постамент они водрузили флаг Украины. Полиция Харькова возбудила два уголовных дела в связи со сносом монумента.