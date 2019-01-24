В Киеве демонтировали памятник Суворову

В Киеве демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову, который находился перед входом в военный лицей имени Богуна. Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Историческая ротация: в Киеве наконец-то демонтировали памятник Суворова и открыли мемориальную таблицу Донцову", – написал Вятрович в Facebook.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала вандализмом "планы" главы МИД Украины Павла Климкина разобрать Арку дружбы народов в Киеве на металлолом.

Арка Дружбы народов расположена в Крещатом парке в центре украинской столицы. Монумент открыли по случаю 60-летнего юбилея создания СССР.