Захарова прокомментировала инцидент с бюстом Жукова на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала разрушение бюста маршала Георгия Жукова в Харькове и включение журналиста Владимира Познера в базу данных "Миротворца".
Она назвала это серьезным вызовом для новой власти на Украине. "[Новой власти – Прим.ред] придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", – написала Захарова на своей странице в Facebook.
2 июня представители националистических организаций повалили бюст Жукова в Харькове возле Дворца спорта. Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить его. Депутат Рады, глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович обратился к властям города с просьбой разрешить восстановить за счет партии разрушенный памятник маршалу Жукову.
"Опять мы видим весь этот кошмар, опять возвращается этот ужас на наши улицы. Опять центральная власть молчит, ...никакой оценки событиям, вандализму, издевательству над мнением людей… В Харькове нет [никого – Прим.ред.] ни от МВД, ни от СБУ, ни от – самое главное – того человека, которого мы избрали президентом, ни от его команды", – заключил он.
Глава политсовета той же партии партии Виктор Медведчук заявил, что уничтожение бюста направлено против общей для украинцев и русских истории, памяти и Великой Победы.
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко полагает, что этот инцидент подчеркивает разгар националистической деградации на Украине. Он подчеркнул, что там "только и умеют, что воевать с памятниками, мертвыми солдатами и мирными жителями".
"Был бы жив маршал Жуков, хотел бы я посмотреть на "героизм" этих беснующихся националистов", – цитирует депутата РИА Новости.
По мнению парламентария, на Украине идет гибридная война. Когда она закончится, "современным негодяям придется ответить за бесчинства", добавил он.
А до этого Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Причиной названо "сознательное нарушение государственной границы Украины".
Сам он отметил, что не считает себя врагом Украины и не будет страдать от запрета на въезд туда. Журналист предполагает, что причиной его попадания в базу стал визит в Ялту.
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