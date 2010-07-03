На Украине возбудили два уголовных дела после сноса бюста Жукова в Харькове

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Полиция Харькова возбудила два уголовных дела в связи со сносом бюста маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского МВД.

"В настоящее время следователями Немышлянского отдела полиции Харькова возбуждены уголовные производства по части 2 статьи 296 (хулиганство) и части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", – заявило ведомство.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Представители националистических организаций свалили бюст Жукова возле Дворца спорта. С помощью троса они сбросили его и сбили с памятника бронзовые буквы. На сам постамент после они установили флаг Украины.