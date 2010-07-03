Автокатастрофа в Пакистане унесла жизни не менее 14 человек

Пассажирский микроавтобус потерял управление и протаранил ехавший навстречу грузовик в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает газета The Express Tribune.

В результате происшествия погибли не менее 14 человек, еще семеро пострадали. Двое из них находятся в критическом состоянии. Всех пострадавших направили в больницы Кветты.

По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности микроавтобуса. Транспортное средство, следовавшее по маршруту Кветта – Зхоб, перевозило около 20 человек.