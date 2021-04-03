Глава Минобороны ФРГ объяснила необходимость реагировать на действия РФ

Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что из-за действий России "растут вызовы" для европейского региона. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вызовы растут – с новыми технологиями, в виде гибридной угрозы, но также и на региональном уровне с учетом поведения России", – подчеркнула специалист.

Крамп-Карренбауэр объяснила, что Германия должна тратить больше средств на оборону в своих интересах. Она также подчеркнула, что ФРГ может оказаться в центре связанных с Россией атак.

В конце марта состоялись телефонные переговоры лидеров России, Франции и Германии Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. В Кремле рассказали, что главы государств обсудили широкий круг тем, в том числе необходимость активизировать работу политических советников "Нормандской четверки".

