SCMP: китаец обнаружил, что бывшая владелица его дома 7 лет скрывалась в подвале

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Житель Китая по фамилии Ли обнаружил, что бывшая владелица его дома 7 лет жила тайно в подвале после продажи жилища. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Ли купил дом на востоке Китая за 280 тысяч долларов в 2018 году. Недавно во время уборки он обнаружил потайную дверь за лестницей, которая вела в подвал.

Как сообщает портал, мужчина спустился вниз и обнаружил, что подвальное помещение оборудовано системами вентиляции, освещения. Кроме того, там был даже бар.

Затем Ли позвонил женщине, у которой покупал дом, и спросил, почему во время покупки дома она не уведомила его о дополнительном помещении. В ответ женщина заявила, что подвал не входил в договор продажи. По ее словам, помещение было ее личным местом отдыха.

Ли так и не узнал, как женщина забиралась в подвал. После судебного разбирательства экс-хозяйку обязали выплатить Ли компенсацию и передать в его владение помещение.

Между тем лжебегун обокрал дом, расположенный неподалеку от Бангкока, на сумму 1 миллион батов (3 миллиона рублей). Пострадавший рассказал полицейским, что обнаружил вскрытые окна и двери, когда вернулся домой. Сотрудники полиции выяснили, что по району регулярно с рюкзаком на спине бегал мужчина, который потом совершал кражи.

