Умер сын последнего короля Италии Виктор Эммануил Савойский

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Сын последнего короля Италии Умберто II Виктор Эммануил Савойский скончался в Швейцарии на 87-м году жизни, сообщает итальянская газета "Коррьере делла сера".

Сообщается, что его королевское высочество Виктор Эммануил, герцог Савойский, принц Неаполитанский скончался в Женеве в окружении членов его семьи в субботу, 3 февраля.

Отец Виктора Эммануила, король Умберто II, занимал престол с 9 мая по 12 июня 1946 года. В июне 1946 года итальянцы на референдуме проголосовали за отмену монархии и провозгласили республику. После смерти Умберто II его сын стал главой Савойской династии.

Ранее стало известно об отречении от престола королевы Дании Магрете II в пользу своего сына принца Фредерика. Сама королева станет регентом или временно исполняющей обязанности регента и будет возглавлять страну в отсутствие монарха.