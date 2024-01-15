Елизавета II была в ярости из-за слов Гарри, что она разрешила назвать дочь Лилибет – СМИ

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Королева Великобритании Елизавета II пришла в ярость после публичных заявлений принца Гарри и его супруги Меган Маркл, что та дала свое благословение на то, чтобы их дочь звали Лилибет. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на книгу "Карл III: Новый король. Новый двор. Взгляд изнутри" королевского биографа Роберта Хардмана.

Отмечается, что Елизавета II была такой злой, какой ее никогда не видели. Принц Гарри и Маркл заявили, что не стали бы использовать ее детское прозвище, если бы королева не была благосклонна.

По информации издания, в книге также говорится, что принц Уильям и король Карл III не читали автобиографию принца Гарри "Запасной", но персонал сообщил им ключевые моменты.

Ранее в СМИ сообщалось, что принца Гарри с супругой не пригласили на поминки Елизаветы II в замке Балморал. Предполагалось, что это обусловлено обострившейся семейной враждой на фоне выхода книги Гарри, где тот раскритиковал родственников.

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел предположил, что принц Гарри и Меган Маркл не получили приглашения на первую годовщину смерти Елизаветы II, поскольку король Карл III, вероятно, не считает их близкими членами семьи.

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