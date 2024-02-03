В Венеции женщина умерла от лихорадки Западного Нила после укуса комара

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Женщина умерла от лихорадки Западного Нила в Венеции, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rai News 24.

По его данным, она не совершала никаких путешествий, а заразилась вирусом после укуса комара в октябре прошлого года.

45-летнюю женщину госпитализировали после пяти дней высокой температуры, вызвавшей воспаление головного мозга и паралич. До заболевания лихорадкой она не страдала никакими патологиями.

В области Венето в 2022 году зарегистрировали 500 случаев лихорадки Западного Нила из 723 по всей Италии. В 166 случаях наблюдались серьезные поражения организма, 22 человека умерли.

Вирус попал на север Италии с мигрирующими из Африки птицами. Его переносят комары.

В прошлом году в Ростовской области было зарегистрировано два случая заражения граждан лихорадкой Западного Нила, оба заболевших проживают в Волгодонске. Тогда появление болезни связали с высокими температурами воздуха, так как они благоприятно влияют на комаров.

По информации биолога Антона Москаева, инкубационный период заболевания составляет 3–6 суток. Лихорадка сопровождается температурой 38–40 градусов, поражением нервной системы, кожных покровов, слизистых оболочек и тканей головного мозга, ознобом.

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