В Мексике 12 полицейских могут быть причастны к гибели 19 человек

10:56
Фото: ТАСС/Dimitrios Manis/Zuma
В Мексике задержали 12 полицейских, которые могут быть причастны к гибели 19 человек, сообщает РИА Новости.
В январе федеральные агенты обнаружили обугленные трупы в ящиках трех сожженных пикапов между штатами Нуэво-Леоном и Тамаулипасом. Ранее там произошло столкновение между вооруженными гражданскими лицами.
Как пишут СМИ, силовые структуры направились на место преступления после информации о вооруженном столкновении между соперничающими преступными группировками.
12 полицейских задержали по ряду обвинений, в том числе связанных с убийством, превышением полномочий и фальсификацией отчетов. Также у прокуроров есть теория, что место преступления изменили. Об этом говорит отсутствие гильз там, где они должны были находиться в соответствии с выстрелами. Кроме того, есть противоречия в отчетах полиции и сведениях, полученных на допросах.
Властям удалось установить личности четырех погибших: двое из них граждане Мексики и двое – гватемальцы.
В прошлом году в Мексике на шоссе упал реактивный самолет с тонной наркотиков на борту. После падения самолет загорелся, а экипаж скрылся с места происшествия. Авиакатастрофа переросла в крупное уголовное дело против наркомафии.
Уже известно, что самолет связан с преступной деятельностью. Правоохранителям удалось это выяснить по его регистрационному номеру.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: