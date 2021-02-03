В Мексике 12 полицейских могут быть причастны к гибели 19 человек

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В Мексике задержали 12 полицейских, которые могут быть причастны к гибели 19 человек, сообщает РИА Новости.

В январе федеральные агенты обнаружили обугленные трупы в ящиках трех сожженных пикапов между штатами Нуэво-Леоном и Тамаулипасом. Ранее там произошло столкновение между вооруженными гражданскими лицами.

Как пишут СМИ, силовые структуры направились на место преступления после информации о вооруженном столкновении между соперничающими преступными группировками.

12 полицейских задержали по ряду обвинений, в том числе связанных с убийством, превышением полномочий и фальсификацией отчетов. Также у прокуроров есть теория, что место преступления изменили. Об этом говорит отсутствие гильз там, где они должны были находиться в соответствии с выстрелами. Кроме того, есть противоречия в отчетах полиции и сведениях, полученных на допросах.

Властям удалось установить личности четырех погибших: двое из них граждане Мексики и двое – гватемальцы.

В прошлом году в Мексике на шоссе упал реактивный самолет с тонной наркотиков на борту. После падения самолет загорелся, а экипаж скрылся с места происшествия. Авиакатастрофа переросла в крупное уголовное дело против наркомафии.

Уже известно, что самолет связан с преступной деятельностью. Правоохранителям удалось это выяснить по его регистрационному номеру.