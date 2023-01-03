Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили оборонное сотрудничество. Сунак заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По словам премьер-министра, ведется работа по предоставлению Украине дополнительного оборудования в течение ближайших недель и месяцев. Целью поддержки является обеспечение стране победы на поле боя.

Зеленский в своем телеграм-канале также подчеркнул, что в ходе разговора стороны договорились активизировать совместные усилия. Он отметил, что для этого уже продуманы конкретные решения.

Ранее Сунак, выступая на саммите лидеров стран Северной Европы заявил, что необходимо сконцентрироваться на лишении России способности к перегруппировке. Он подчеркнул необходимость преследовать российские цепочки поставок вооружений.

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