Премьер Великобритании предложил брать пример с России и КНР в политике

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондону необходимо планировать внешнюю политику на долгосрочную перспективу, как это делают Россия и Китай. Об этом сообщает Bloomberg.

"Наша стратегия должна соответствовать политике других мировых держав, таких как Россия и Китай. Наши конкуренты планируют на долгосрочную перспективу. Таким образом, мы совершим революционный скачок", – заявил он.

Как отмечает агентство, Сунак, заняв пост премьер-министра, смягчил подход Лондона к Пекину, отказавшись от плана экс-премьера Лиз Трасс объявить КНР угрозой для страны.

Ранее сообщалось, что Британия дополнительно выделит Украине военную помощь на сумму в 50 миллионов фунтов стерлингов. Во время визита на Украину Сунак уточнил, что Лондон поставит Киеву новые ПВО, зенитные орудия и другие средства вооружения.

В свою очередь, читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали Сунака за встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав помощь Киеву способом отмывания денег.

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