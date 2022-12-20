Премьер Великобритании потребовал лишить РФ способности пополнять запасы оружия

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на саммите лидеров стран Северной Европы, заявил, что необходимо сконцентрироваться на лишении России способности к перегруппировке. Об этом сообщает Washington Examiner.

По его словам, нужно сделать так, чтобы Вооруженные силы РФ не смогли пополнять запасы оружия.

"Это означает необходимость преследовать российские цепочки поставок вооружений и пресечение международной поддержки", – заявил Сунак.

Ранее сообщалось, что Британия дополнительно выделит Украине военную помощь на сумму в 50 миллионов фунтов стерлингов. Во время визита на Украину Сунак уточнил, что Лондон поставит Киеву новые ПВО, зенитные орудия и другие средства вооружения.

В свою очередь, читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали Сунака за встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав помощь Киеву способом отмывания денег.

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