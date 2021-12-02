Власти Германии ужесточат ограничения для непривитых от коронавируса

18:25
Фото: AP Photo/Martin Meissner
В Германии ужесточат ограничения для непривитых от COVID-19. Об этом сообщила исполняющий обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель на совещании с главами регионов.
"Мы ограничим по всей стране доступ к мероприятиям культуры и отдыха, они будут доступны только привитым и переболевшим", – приводит ее слова РИА Новости.
Кроме того, данная мера распространится на розничные магазины, за исключением продовольственных. При этом, по словам Меркель, власти регионов смогут вводить дополнительное требование о предъявлении ПЦР-теста.
Ранее сообщалось, что в Австрии планируют вызывать на прививку тех, кто еще не прошел вакцинацию.
Если человек откажется, то его вызовут во второй раз в течение четырех недель. В случае полного отказа гражданина оштрафуют на 3 600 евро.
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