Илон Маск заявил, что уже переболел COVID-19

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Основатель SpaceX Илон Маск переболел коронавирусом. Об этом он заявил на конференции по случаю вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.

Во время мероприятия глава Минздрава Германии Йенс Шпан рассказал, что недавно лично обсудил с Маском пандемию и участие Tesla в производстве вакцины от CureVac. Он подчеркнул, что сам Илон Маск не собирается вакцинироваться.

"Ну, у меня уже был COVID, так что..." – ответил бизнесмен.

Ранее Маск рассказал, что за один день сдал четыре теста на COVID-19 и результаты были противоречивые – два из них оказались отрицательными, а два – положительными. Бизнесмен уточнил, что использовал одни и те же экспресс-тесты компании Becton, Dickinson and Co.

При тестировании использовалось одно и то же оборудование. Кроме того, тесты проводила одна медсестра.