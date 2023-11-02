В Японии начали сброс третьей партии воды с АЭС "Фукусима-1"

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Компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан третьей партии прошедшей очистку низкорадиоактивной воды с аварийной АЭС Фукусима-1. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным компании, концентрация трития в воде, подлежащей сбросу, составляет 55–77 беккерелей на литр, что намного меньше установленной нормы в 1 500 беккерелей на литр.

В ходе третьей фазы, которая продлится до 20 ноября, в океан будет сброшено порядка 7,8 тысячи тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки. Общий объем сброшенной воды с АЭС за 2023 финансовый год, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей.

24 августа Япония начала сброс воды в океан с "Фукусимы". Отмечалось, что первый этап сброса будет идти 17 дней, а сам процесс сброса займет 30 лет. Для проведения данной работы был построен специальный тоннель, который уходит от берега на километр.

Японские чиновники заверили, что вода очищена от радиации настолько, что содержание вредных веществ в ней ниже допустимой нормы.

Данное решение вызвало резкую критику со стороны ряда стран, прежде всего Китая. C 24 августа КНР полностью прекратила импорт морепродуктов из Японии, а в китайских соцсетях появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов.



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