Марк Цукерберг поделился селфи с фингалами под глазами

Фото: Instagram(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Zuck

Миллиардер Марк Цукерберг опубликовал у себя в соцсетях фото с подбитыми глазами и царапиной на носу. Снимок был выложен в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

"Поединок пошел не совсем так, как планировалось. Наверное, придется обновить мой аватар", – подписал снимок Цукерберг.

Как утверждает миллиардер, синяки он получил во время занятий по джиу-джитсу.

Селфи было размещено на фоне конфликта Цукерберга и Илона Маска. Ранее владелец Tesla и SpaceX вызвал главу Meta (признана экстремистской в России и запрещена) на бой после того, как в Сети появилась информация о намерениях компании запустить социальную сеть Threads, которая стала главным конкурентом соцсети X.

Позже президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что поединок состоится и что он станет самым просматриваемым в истории.

В начале августа Цукерберг предложил Маску провести поединок 26 августа. По словам Цукерберга, он готов выйти на ринг "уже сегодня". При этом бизнесмен выразил сомнения, что поединок действительно состоится в назначенную дату.

Спустя некоторое время Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка на территории римского Колизея. По словам Маска, он предложил своему оппоненту провести бой в "безопасном пространстве", назвав таковым дом Цукерберга, но он отказался и от этой идеи.

Марк Цукерберг обвинил Илона Маска в уклонении от поединка