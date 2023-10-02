Финляндия лишилась российского огнеупорного кирпича из-за санкций – СМИ

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В Финляндии стала проблемой доступность прочного огнеупорного кирпича для строительства каменных конструкций, в связи с чем финский завод разработал местный аналог российского кирпича. Об этом пишет издание Yle.

После введения антироссийских санкций импорт этого кирпича в Финляндию прекратился, и местные производители столкнулись с серьезными проблемами. Качество аналогов российского кирпича в странах Южной и Центральной Европы не впечатляло финских каменщиков, поскольку в них много микротрещин, а российский огнеупорный кирпич был плотным и крепким.

Одновременно со снижением импорта данного товара в Финляндии резко вырос спрос на отопительные камины. По этой причине местный завод Seppälän Tiili, на котором изготавливаются камины, принял вынужденное решение разработать собственный аналог кирпича.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что от введенных против Москвы санкций страдают и обычные граждане.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые пакеты санкций Евросоюза против России не нужны. Он подчеркнул, что если смотреть на санкции с прагматической точки зрения, то видно, что они нанесли Европе больший вред, чем России.