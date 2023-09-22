Канада ввела санкции против ректора МГИМО и главы Минтруда РФ

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Канадские власти ввели санкции в отношении 42 физических и 21 юридического лица. Об этом сообщается на сайте МИД Канады.

Под ограничения подпали министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, глава Россотрудничества Евгений Примаков, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов и Дмитрий Тренин.

Действие канадских рестрикций теперь распространяются и на МГИМО, ВШЭ, "Юнармию", Русское географическое общество, клуб "Валдай", Национальный комитет по исследованию БРИКС, российское движение детей и молодежи "Движение первых", издания "Взгляд" и "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что Вашингтон внес в санкционные списки три компании из России, имеющих отношение к авиации.

Рестрикции были введены в отношении технического центра "Дельта-Аэро", компании "Аэросила" и АО "ОДК-Стар". Их подозревают в сотрудничестве с Ираном, а именно с государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA).

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