В Англии запретили пластиковые соломинки, мешалки и ватные палочки

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Пластиковые трубочки, мешалки для напитков и содержащие пластик ватные палочки теперь под запретом на территории Англии, сообщает газета "Известия". Уточняется, что такими мерами власти страны решили бороться с пластиковыми отходами.
"Это очередной шаг правительства на пути защиты окружающей среды и очистки океанов от отходов одноразового пластика", – сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.
Пока не сообщается, распространится ли данный запрет на территории Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса.
По данным правительства, ежегодно британцы используют 4,7 миллиарда трубочек, 316 миллионов мешалок и 1,8 миллиарда ватных палочек. После использования большая часть попадает в океан, что ведет к негативным последствиям для морской флоры и фауны.
Ранее группа ученых из Эксетерского университета выявила существенное количество микрочастиц пластика в кишечнике четырех видов глубоководных акул. По словам специалиста, результаты исследования – это доказательство "повсеместного загрязнения пластиком". В общей сложности ученые выявили 379 частиц в организмах 67% от 46 исследованных акул.
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