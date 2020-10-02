В Англии запретили пластиковые соломинки, мешалки и ватные палочки

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Пластиковые трубочки, мешалки для напитков и содержащие пластик ватные палочки теперь под запретом на территории Англии, сообщает газета "Известия". Уточняется, что такими мерами власти страны решили бороться с пластиковыми отходами.

"Это очередной шаг правительства на пути защиты окружающей среды и очистки океанов от отходов одноразового пластика", – сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Пока не сообщается, распространится ли данный запрет на территории Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса.

По данным правительства, ежегодно британцы используют 4,7 миллиарда трубочек, 316 миллионов мешалок и 1,8 миллиарда ватных палочек. После использования большая часть попадает в океан, что ведет к негативным последствиям для морской флоры и фауны.

Ранее группа ученых из Эксетерского университета выявила существенное количество микрочастиц пластика в кишечнике четырех видов глубоководных акул. По словам специалиста, результаты исследования – это доказательство "повсеместного загрязнения пластиком". В общей сложности ученые выявили 379 частиц в организмах 67% от 46 исследованных акул.